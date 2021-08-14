закрыть
14 августа 2021, суббота, 23:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко осталось только побираться»

  • 14.08.2021, 22:11
  • 5,798
«Лукашенко осталось только побираться»

От наших действий зависит, как долго он еще продержится.

Переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы при посредничестве Норвегии сегодня начались в Мексике. Стороны подписали меморандум: обязались искать выход из сложной ситуации в стране.

«Даже Мадуро в Венесуэле пошёл на переговоры, несмотря на имеющуюся нефть в стране, прибыльный наркотрафик, за счёт чего власть могла держаться не один год. Но продержалась всего 2 года. У Лукашенко же нет ничего. Он только за кредитами побирается.

Вопрос: как долго он еще продержится?» - задается вопросом читатель телеграм-канала «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина