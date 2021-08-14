«Лукашенко осталось только побираться»
- 14.08.2021, 22:11
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От наших действий зависит, как долго он еще продержится.
Переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы при посредничестве Норвегии сегодня начались в Мексике. Стороны подписали меморандум: обязались искать выход из сложной ситуации в стране.
«Даже Мадуро в Венесуэле пошёл на переговоры, несмотря на имеющуюся нефть в стране, прибыльный наркотрафик, за счёт чего власть могла держаться не один год. Но продержалась всего 2 года. У Лукашенко же нет ничего. Он только за кредитами побирается.
Вопрос: как долго он еще продержится?» - задается вопросом читатель телеграм-канала «Баста!».