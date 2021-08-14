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Какие на самом деле зарплаты в белорусских регионах

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  • 14.08.2021, 22:28
  • 4,486
Какие на самом деле зарплаты в белорусских регионах

Вакансии одного агрогородка.

Агрогородок Тихиничи Рогачевского район лукашисты называют «деревней будущего». Этот населенный пункт включен в одноименный проект. «Флагшток» поискал вакансии в агрогородке, чтобы узнать, сколько же можно заработать в «деревне будущего».

Реальные предложения о работе удалось найти только в местном хозяйстве. На сайте ОАО «Тихиничи» сказано, что на предприятие на постоянную работу требуется, в частности, ветврач со средним специальным образованием — можно без стажа. А предлагают специалисту зарплату… 470 рублей (188 долларов).

Не намного больше получит водитель автомобиля с категориями С и СЕ — 500 руб (200 долларов). Тракторист-машинист с/х производства с категориями А, В, С, D - 650 руб (261 доллар).

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