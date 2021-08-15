Талибы взяли Мазари-Шариф 15.08.2021, 8:07

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Город продержался всего час после прорыва линии фронта на окраине.

Боевики Талибана в субботу, 14 августа, захватили четвертый по величине город Афганистана Мазари-Шариф, на севере страны. Теперь среди крупных городов правительственные силы удерживают лишь столицу — Кабул.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию местных чиновников.

Город продержался всего час после прорыва линии фронта на окраине, сопротивления не было. Тысячи афганских солдат, базировавшихся в Мазари-Шариф, оставили технику и бежали к границе с Узбекистаном. Талибы захватили правительственные и военные здания города, информирует The New York Times.

Мазари-Шариф — крупный экономический центр и ключевой транзитный пункт между Афганистаном и Центральной Азией.

Захват повстанцами Мазари-Шарифа означает, что они получили контроль над всей северной частью Афганистана, постепенно окружая таким образом столицу страны, которую удерживают правительственные войска.

Военный аналитик Игаль Левин опубликовал в своем Telegram-канале видео того, что происходит в городе:

The Taliban entered Mazar-e-Sharif, the capital of Balkh province, and all government officials fled pic.twitter.com/wONdfV1j2K — Hamem Afghan (@hamemafghan) August 14, 2021

Столицы еще двух провинций, Пактика (город Шаран) и Кунар (г. Асадабад), также были захвачены боевиками в эту субботу.

Сейчас талибы контролируют более половины столиц провинций страны.

Талибы начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада. Этот процесс должен завершиться менее чем за три недели.

По данным военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением талибов в течение 30 дней, а если темпы захвата провинций террористами не изменятся, то полный контроль над Афганистаном они получат уже в течение нескольких месяцев.

3 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен допустил, что после ухода из Афганистана американских военных к власти в стране может прийти движение Талибан. СМИ пишут, что президент США Джо Байден не собирается менять планы по выводу войск из Афганистана, несмотря на наступление талибов.

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