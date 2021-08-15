«С этого момента ты отберешь у режима твердую валюту» 15.08.2021, 8:12

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Лично ты можешь все изменить.

Путь, где мы продолжаем жить с Лукашенко — это путь твоего обнищания. Лукашенко — это лишний балласт на плечах белорусов, паразит, который всех нас истощает, пишет телеграм-канал «Баста!».

Пока Лукашенко у власти, ты будешь зарабатывать мало, потому что при правительстве, силой удерживающем не принадлежащую ему власть, инвесторы избегают вложения средств в бизнес на территории Беларуси, стране отклоняют заявки на новые кредиты, а окружающие страны вводят жесткие санкции. И всему этому виной Лукашенко.

Как видишь, несмотря на твою возможную аполитичность, все это касается лично тебя. Однако даже лично ты можешь положить всему этом конец. На режим Лукашенко надо смотреть как на отдельный субъект — этот режим должен умирать, оставшись без наших денег. Наши деньги должны быть у нас при себе.

Снимай деньги с карточек и рассчитывайся наличкой — что может быть проще — зато ты лишишь режим возможности пользоваться твоими деньгами в своих целях.

Если у тебя есть банковские вклады (особенно — отзывные) — закрой их, и режим останется без возможности пользоваться твоими деньгами в своих целях.

Купи побольше валюты — тоже не сложно. Сократил расходы — купи валюту. С этого момента ты отберешь у режима не просто фантики, а твердую валюту. Режим останется ни с чем и ему будет нечем расплачиваться по долгам.

Любыми способами разрушай незаконный режим. И помни:

Я! Могу! Все! Изменить!

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