Названы маски с самой эффективной защитой против новых штаммов коронавируса 15.08.2021, 8:27

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Масочный режим при правильном подходе способен защитить от дельта-варианта COVID.

Одноразовые бумажные и тканевые маски, которые часто использовались во время пандемии коронавируса могут быть не столь эффективны в предотвращении распространения новых типов COVID-19, как другие виды защитных средств для лица. Лучшими являются маски KN95 или N95.

Такое мнение высказал бывший директор Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов доктор Скотт Готтлиб, сообщает AL.com. Он отметил, что масочный режим будет также эффективен против дельта-варианта COVID, но важное значение будет иметь тип маски.

"Если вы собираетесь носить маску, то качество маски имеет значение. Так что, если вы можете заполучить в свои руки маску KN95 или N95, это обеспечит вам гораздо большую защиту", – подчеркнул Готтлиб.

"Поэтому я бы посоветовал людям обратить внимание на качество маски и постараться приобрести лучшие", – добавил он.

В начале пандемии чиновники здравоохранения в США рекомендовали населению не покупать маски более высокого качества, поскольку они необходимы в медицинских учреждениях. N95 – это маски, которые "обеспечивают очень плотное прилегание к лицу и очень эффективную фильтрацию переносимых по воздуху частиц", поясняют Управлению по контролю за продуктами и лекарствами. Их производство регулируется Национальным институтом охраны труда и здоровья в США.

N95 регулируются Национальным институтом охраны труда и здоровья в США

Маски KN95 имеют такую же форму и могут обеспечить такой же уровень защиты, но их производство регулируется правительством Китая.

В материале отмечается, что после того, как дельта-вариант коронавируса в США привел к новой вспышке заболевания, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовал как вакцинированным, так и невакцинированным людям носить защитные маски в помещениях в районах с высокой или значительной передачей COVID-19.

Рекомендации CDC по использованию масок:

Если вы не полностью вакцинированы и находитесь в возрасте 2 лет и старше, вам следует носить маску в закрытых общественных местах.

В целом, вам не нужно носить маску на открытом воздухе. Людям, проживающим в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, следует рассмотреть возможность ношения маски в местах скопления людей на открытом воздухе и при тесном контакте с другими людьми, не прошедшими полную вакцинацию.

Люди, страдающие заболеваниями или принимающие лекарства, ослабляющие иммунную систему, могут быть не защищены, даже если они полностью привиты.

Если вы полностью вакцинированы (должно пройти минимум две недели после введения последней дозы), рекомендуется носить маску в помещении, если вы находитесь в районах с высоким уровнем передачи инфекции.

Маски необходимы во всех самолетах, автобусах, поездах и других видах общественного транспорта в США, а также при нахождении в помещениях транспортных узлов, таких как аэропорты и вокзалы.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что сотрудники Массачусетского технологического института создали маску, способную убить коронавирус, когда человек делает вдох. Устройство не блокирует вирус, а пропускает его, замедляет и делает неактивным.

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