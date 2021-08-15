В Костюковичском районе два брата пошли с кулаками на милицию 15.08.2021, 8:32

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Милиционера повалили на землю.

Сотрудники милиции применили оружие, пытаясь усмирить двоих братьев, сообщает официальный телеграм-канал МВД Беларуси. Инцидент произошел в агрогородке Муравилье в Костюковичском районе.

Наряд милиции прибыл утром 14 августа на вызов в агрогородок Муравилье. Как сообщили звонившие, случился конфликт между соседями.

После разбирательства оказалось, что 34-летний местный житель и его 33-летний брат вели себя агрессивно. Как сообщают в ведомстве, на сотрудников МВД они также набросились с кулаками: один из них ударил одного милиционера, повалив его на землю. Пока второй оказывал коллеге помощь, его тоже атаковали, уточняют в пресс-службе МВД.

— На требования прекратить противоправные действия мужчины не реагировали, как и на последующий предупредительный выстрел в воздух. Остановил их только выстрел в ногу старшему брату, — пишет МВД в своем сообщении.

Нападавшего госпитализировали. В ведомстве отмечают, что оба жителя агрогородка «были пьяными».

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