В Беларуси рекордно выросли цены на масло, майонез, лекарства и яйца 15.08.2021, 8:42

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Инфляция в стране выходит из-под контроля.

Годовая инфляция в июле по официальным данным составила якобы 9,8%. При этом отдельные товары и услуги за последний год подорожали больше, чем на 20%. В Нацбанке рассказали, что на что больше всего выросли цены за последний год, пишет zerkalo.io.

Нацбанк: в лидерах по росту цен — лекарства, ковры, куриные яйца

Лекарства подорожали в июле в годовом выражении на 22,2%, сообщает Нацбанк. Напомним, с 1 января чиновники подняли НДС на многие лекарства и медизделия, что вызвало рост розничных цен, в том числе на отдельные медицинские услуги.

В лидерах по росту цен в июле также оказались ковры (+19,5%), услуги по охране жилья (+20,8%), топливо (+14,3%), регулируемый пассажирский транспорт (+13,3%), услуги дошкольных учреждений (+10,4%). Меньше всего за последний год выросли цены на дрова и торф — на 0,8%.

Что касается регулярного повышения цен на топливо на 1 копейку, Нацбанк ранее заявлял, что это провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий.

Из продуктов в лидеры по подорожанию в годовом выражении попали майонез (+28,7%), масло и жиры (+20,1%), куриные яйца (+18,1%). Мука пшеничная за год подешевела, по официальной статистике, на 0,2%. Меньше всего выросли цены на пищевую соль (+1,5%), макароны (+2,8%), кофе (+2,9%).

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