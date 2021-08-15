Ученые узнали, у каких хозяев живут самые спокойные и самые нервные коты 15.08.2021, 8:57

Исследование провели в Новой Зеландии.

Ученые из Университета Линкольна (Новая Зеландия) провели масштабное исследование, чтобы выяснить, есть ли связь между поведением хозяина и его животного, и пришли к удивительным выводам, выдержки из отчета приводит PLoS ONE (перевод — rusjev.net).

Специалисты сравнили психологические портреты более чем 3000 хозяев котов с психологическими портретами их питомцев. Оказалось, что кошки соответствуют людям — если хозяин невротичен, то и кот у него будет необщительный, тревожный и эмоционально нестабильный. А если человек ведет себя спокойно и сознательно, то и у кошки негативные черты в поведении не будут выражены.

По мнению ученых, личность хозяина накладывает отпечаток на поведение животного так же, как поведение родителей влияет на детей. Поэтому хозяевам котов рекомендуется начать с себя.

Собаки и другие животные участие в исследовании не принимали.

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