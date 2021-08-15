Украина доставила в Литву первую партию колючей проволоки 1 15.08.2021, 9:16

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Она будет использована для строительства забора на границе с Беларусью.

Украина доставила в Литву первую часть гуманитарной помощи — колючую проволоку, которая выделена в соответствии с указом президента Владимира Зеленского, сообщил в соцсетях министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Информация сопровождается видеокадрами, на которых фуры Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины везут проволоку в Литву.

«Украина и Литва всегда будут поддерживать друг друга, когда дело касается защиты государственной границы. Для этого сегодня у нас одна колючая проволока для двух стран», — написал Кулеба.

Указ о выделении Литве колючей проволоки Зеленский подписал 2 августа.

В преамбуле документа, опубликованного на сайте украинского лидера, говорилось о «содействии преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов».

Проект указа, подготовленного по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, был одобрен 28 июля на заседании Кабинета министров Украины.

Following President @ZelenskyyUa’s decision, the first part of Ukraine’s aid arrived to Lithuania. Ukraine and Lithuania will always have each other’s back when it comes to defending the state border. To this end, we have one barbed wire for two of our nations today @GLandsbergis pic.twitter.com/oFkyPgpZIX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

«Этот акт разработан в связи с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью, и соответствующим обращением литовской стороны об оказании ей поддержки», — сказал представлявший документ Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в этом году на границе «критически возросло количество мигрантов, которые попадают с территории Беларуси на территорию Литвы». «И в связи с этим литовская сторона, чувствуя нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», — заявил Кулеба и попросил правительство поддержать указ, поскольку Литва — «важный друг» Украины и всегда поддерживает ее в критических ситуациях.

Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки при оборудовании дополнительной защиты границы от нелегальных мигрантов: на складах ее оказалось всего 4,5 км, тогда как протяженность литовско-белорусского участка границы составляет 679 км. Эстония обещала поставить 100 км проволоки.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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