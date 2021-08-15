Ученые раскрыли секрет бессимптомного течения COVID-19 1 15.08.2021, 9:40

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Фото: Getty Images

Выводами поделились специалисты из Университета Барселоны.

Если в организме человека есть антитела от других коронавирусов, то они защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19. Это и может быть причиной бессимптомного течения коронавируса.

К таким выводам пришли ученые из Университета Барселоны, которые 6 августа 2021 года опубликовали свое исследование в журнале Nature Communication. Отмечается, что всего в семействе этих вирусов 43 вида.

В ходе исследования ученые пытались выяснить, как долго в крови остаются антитела к SARS-CoV-2. В начале эксперимента у 13,5 процента участников определялись антитела к SARS-CoV-2, а через полгода — у 16,4 процента участников. Уровень антител, за некоторым исключением, был стабильным на протяжении этого времени.

Среди 33 человек также искали антитела к другим коронавирусам, что и помогло определить причины бессимптомного течения болезни.

Еще в 2020 году американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса, проанализировав анализы более 30 тыс. человек. В организмах таких пациентов содержится почти такое же количество частиц вируса, как и людей с симптомами.

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