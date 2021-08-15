Таракан подставил под удар китайский экспорт в Европу 20 15.08.2021, 9:50

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Какой будет реакция Пекина?

Из-за провокаций режима Лукашенко на границах с Литвой, Польшей и Латвией резко увеличилось количество вагонов с товарами китайского экспорта, которые не впускают в ЕС.

Об этом сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Количество «брошенных» поездов на отделениях Белорусской железной дороги, из-за неприема поездов Польской железной дорогой, Литовской железной дорогой и Украинской железной дорогой резко увеличилось, пишет телеграм-канал.

По состоянию на 4 августа 2021 года, на отделениях БелЖд брошено 50 контейнерных поездов, отправленных с Китайской Народной Республики и назначением в страны Евросоюза.

«Брошенным» поездом у железнодорожников называется поезд, который отставлен от движения, стоит без локомотива на боковом пути станции (то есть не мешает движению других поездов) и закреплен тормозными башмаками. При этом индекс поезда сохраняется.

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