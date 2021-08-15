Медики назвали самые полезные продукты для здоровья печени 2 15.08.2021, 10:20

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Их прием значительно улучшает работу этого важного органа.

Печень — один из органов, выполняющих большинство функций в нашем организме: метаболическую, депонирующую, барьерную, экскреторную и гомеостатическую.

Главными «врагами» печени являются вредные привычки, нездоровая пища, отсутствие физических нагрузок, пишет u-news.com.ua.

В лимонах содержится огромное количество витамина С, который способствует корректному функционированию печени. Также лимонный сок содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление, удаляют свободные радикалы, улучшают способность организма перерабатывать глюкозу.

Чеснок имеет противовоспалительные свойства, которые помогают улучшить работу печени. Продукт содержит аллицин — вещество, которое активизирует очищение печени от потенциальных токсинов.

В составе яблок содержится клетчатка, которая содействует детоксикации печени, улучшая ее работу.

Благодаря огромному количеству воды и минеральных солей огурцы способствуют увлажнению организма и выведению токсинов.

Брокколи способствует нейтрализации вредных для печени элементов, таких как алкоголь и лекарственные препараты.

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