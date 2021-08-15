США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле 2 15.08.2021, 10:26

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Безопасность операции обеспечивают американские войска.

Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Большинство сотрудников готовы уехать <...> посольство продолжает работать", - рассказал агентству один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Президент США Джо Байден в субботу сообщил, что Соединенные Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана американских дипломатов, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании.

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