Талибы вошли в Кабул 3 15.08.2021, 11:46

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На севере и юге афганской столицы правительственные силы вступили в бои с отрядами боевиков.

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения «Талибан» входят в столицу Кабул со всех сторон. Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем.

Главари политического крыла талибов объявили, что приостанавливают наступление, чтобы договорится о мирной сдачи города. Однако сообщается о боях в некоторых частях Кабула, передает kommersant.ru.

Главари «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия в Кабуле. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах. Талибы обещают, что «мирные жители не пострадают», а военным обещана амнистия.

«Мы заявляем, что Исламский Эмират никому не будет мстить. Те, кто служил в армии и в администрации правительства Кабула, прощены и находятся в безопасности. Никто не получит ответных мер. Все должны оставаться в своих домах и не пытаться покинуть страну. Мы хотим, чтобы все афганцы видели себя частью исламской системы, которую мы создадим»,— заявили главари политического крыла талибов в Twitter.

Тем временем силы талибов находятся в самом городе. Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг. Телеканал Al-Arabia сообщает, что на севере и юге Кабула правительственные силы вступили в бои с талибами.

Представитель «Талибана» сообщил Reuters, что движение «не хочет, чтобы были ранены или убиты афганские мирные жители, но не объявляло прекращение огня».

Кабул — последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил. Представители движения «Талибан» контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. Ряд стран — в частности, Великобритания, США и Чехия — эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и НАТО. В ночь на 5 августа по московскому времени президент США Джо Байден поручил направить еще 1 тыс. американских военных в Афганистан. При этом он сказал, что не намерен оставлять пятого президента США с войной в Афганистане, и дальнейшее присутствие войск не изменило бы ситуацию в стране.

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