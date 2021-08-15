СМИ: Китай и ВОЗ заключили тайную сделку по поводу расследования происхождения коронавируса 2 15.08.2021, 12:17

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Представители организации эту информацию опровергают.

Китай и ВОЗ заключили тайную сделку по поводу расследования происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19.

Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным источников издания, Китай договорился с ВОЗ, что ее эксперты, которые в январе-феврале этого года посетили Китай для расследования причин возникновения коронавируса, который вызвал мировую пандемию, будут изучать исключительно версию о его естественном происхождении, не рассматривая возможность его лабораторной утечки.

Отмечается, что данное соглашение стало очередным примером прокитайской направленности ВОЗ и стало возможным благодаря его многолетнему влиянию на организацию. Пекин наращивал свое влияние на ВОЗ еще с 2002-2003 годов, когда в стране произошла вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, также известен как атипичная пневмония).

В свою очередь, в ВОЗ опровергают тайные соглашения с Китаем и называют подобную информацию "информационным вбросом".

"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", - заявил представитель организации.

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