В Индии нашли сокровищницу, пропавшую во время суперциклона 15.08.2021, 12:34

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Клад из 20 уникальных артефактов был присыпан кучей мусора.

В индийской деревни Лауданка археологам удалось обнаружить потерянную сокровищницу, которая существовала в 9-12 столетии нашей эры. Стоит отметить, что такую находку специалисты сделали непосредственно во время осмотра старинного храма Гейтсвар.

Об этом сообщает NDTV (перевод — planetanovosti.com).

Шестеро археологов проводили осмотр разнообразных древних памятников, изучение которых началось еще несколько лет назад. Специалисты принимали участие в проекте, получившем названием «Откройте для себя утраченное наследие». Подобное наследие и получилось найти в небольшой деревеньке. Археологи смогли отыскать самый настоящий клад, в котором присутствуют старинные храмовые идолы, а также барельефы.

Анил Дхир рассказал о том, что примерно 20 важных артефактов были присыпаны кучей мусора и располагались в задней части исследуемого храма. Большинство идолов специалисты уже успели идентифицировать, так как они изображают разного рода богов. Стоит отметить, что некоторые из фигур имеют достаточно большой размер и достигают человеческого роста. Больше всего археологов заинтересовала статуя Манасы, которая была изображена как кобра, а также маска бога Шивы, изготовленная из латуни.

Все артефакты специалистами были полностью подготовлены для того, чтобы перевезти в Государственный музей. Но на этот регион обрушился невероятно мощный суперциклон, который спровоцировал наводнение. Затопило огромные территории, в том числе и древний храм. Именно так сокровища потеряли в 1999 году еще один раз.

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