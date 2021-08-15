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Жительница Вороново хотела заработать на «валютной бирже» и лишилась 12 тысяч рублей

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  • 15.08.2021, 12:44
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Жительница Вороново хотела заработать на «валютной бирже» и лишилась 12 тысяч рублей

Женщине звонили с разных номеров сотовых операторов России.

Женщина захотела заработать на бирже: по просьбе незнакомых мужчин она переводила деньги на счет, но прибыли так и не получила. Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

В июне этого года 50-летняя жительница Вороново сообщила в милицию, что ее обманули и она лишилась большой суммы денег. Женщина рассказала, что решила заработать на валютной бирже, поэтому зарегистрировалась на сайте. Через некоторое время ей на мобильник позвонил мужчина и предложил свою помощь в заработке.

Женщина рассказала, что с момента регистрации ей звонили трое мужчин — все они уверяли, что хотят помочь ей заработать на бирже. По указанию собеседников с ноября 2020 года по текущий июнь потерпевшая зачислила на счет более 12 тысяч рублей, но так ничего и не заработала, а лишь потеряла свои деньги.

Следствие установило, что женщине звонили с разных номеров сотовых операторов России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Беларуси. Планируется направить международные просьбы для установления лиц, которые совершили это преступление.

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