Ловцы улетевших цен 1 Телеграм-канал «Серпом По»

15.08.2021, 13:29

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Вы слышали, чтобы подобным занимались Байден, Макрон или Меркель?

По подходу к экономике узнается бывшая профессия руководителя страны и состояние ее институтов.

Вы слышали, чтобы Байден, Макрон, Меркель поручали антимонопольным структурам страны «обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети»?

А вот от Путина такое поручение Федеральной антимонопольной службе 8 августа прилетело.

То есть, главный руководитель недоволен ростом цен и намек на тех, кто виноват, виден из поручения – торговые сети. На них и надо повесить народный гнев неудачным управлением экономикой, в том числе введением «контрсанкций», лишивших российский рынок конкурентных товаров.

ФАС, словно верный барбос, словил брошенный кусок мяса на лету и с чавканьем бросился исполнять приказ – проверять торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит».

Тотчас обнаружились «письма трудящихся» (не только Терешковой, оказывается, пишут), совпадающих с поручением Путина:

«Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров».

Цены могут расти по разным причинам. К компетенции ФАС относится в данном случае лишь тот фактор, который связан с картельным сговором. Только такой рост цен «необоснован». И что, в письмах в ФАС содержится информация о картельном сговоре торговых сетей? Присланы записи, как менеджеры или владельцы сговариваются?

Смысл сигнала Путина и деятельности ФАС понятен – напугать. Как хотите, но сдерживайте цены накануне выборов. Это все то же административное регулирование, что и с подсолнечным маслом, но только проводимое шире и с репрессивным оттенком. И гражданам можно показать – смотрите, как начальство опять о вас заботится!

Но это ничего не даст. Если есть объективные причины роста цен, то частный интерес лазейку найдет, а административное регулирование вылезет боком в каком-нибудь другом месте – качестве продукции, сокращении ассортимента, зарплате сотрудников, задержках с выплатой кредитов и т.п.

Сильно изменился экономический пейзаж в нашей стране. Когда в разгульные нулевые росла экономика, реальные доходы граждан, подобного ценового контроля не было. Сегодня пришло время экономического упадка. И методы воздействия на экономику тоже деградировали.

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