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Соболенко: У меня наступило помутнение рассудка

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  • 15.08.2021, 13:34
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Соболенко: У меня наступило помутнение рассудка

Провластная теннисистка оскандалилась на турнире в Монреале.

Третья ракетка мира Арина Соболенко в сторис инстаграма извинилась за свое поведение во время и после полуфинала турнира в Монреале против Каролины Плишковой (3:6, 4:6), сообщает «Трибуна»:

«Сегодня я вела себя непрофессионально. Хочу принести за это извинения. Каролина была сильнее. И прошу прощения за рукопожатие. У меня просто наступило помутнение рассудка».

Напомним, что, начав проигрывать, Арина Соболенко стала бросаться ракеткой — перед рукопожатием с соперницей Соболенко швырнула ракетку в скамейку, а по ходу игры несколько раз бросала ее в корт.

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