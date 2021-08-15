Соболенко: У меня наступило помутнение рассудка 3 15.08.2021, 13:34

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Провластная теннисистка оскандалилась на турнире в Монреале.

Третья ракетка мира Арина Соболенко в сторис инстаграма извинилась за свое поведение во время и после полуфинала турнира в Монреале против Каролины Плишковой (3:6, 4:6), сообщает «Трибуна»:

«Сегодня я вела себя непрофессионально. Хочу принести за это извинения. Каролина была сильнее. И прошу прощения за рукопожатие. У меня просто наступило помутнение рассудка».

Напомним, что, начав проигрывать, Арина Соболенко стала бросаться ракеткой — перед рукопожатием с соперницей Соболенко швырнула ракетку в скамейку, а по ходу игры несколько раз бросала ее в корт.

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