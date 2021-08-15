Соболенко: У меня наступило помутнение рассудка

Соболенко: У меня наступило помутнение рассудка3
- 15.08.2021, 13:34
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Провластная теннисистка оскандалилась на турнире в Монреале.
Третья ракетка мира Арина Соболенко в сторис инстаграма извинилась за свое поведение во время и после полуфинала турнира в Монреале против Каролины Плишковой (3:6, 4:6), сообщает «Трибуна»:
August 14, 2021
«Сегодня я вела себя непрофессионально. Хочу принести за это извинения. Каролина была сильнее. И прошу прощения за рукопожатие. У меня просто наступило помутнение рассудка».
Напомним, что, начав проигрывать, Арина Соболенко стала бросаться ракеткой — перед рукопожатием с соперницей Соболенко швырнула ракетку в скамейку, а по ходу игры несколько раз бросала ее в корт.