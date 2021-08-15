Медики объяснили, почему чай и кофе лучше пить с сахаром 15.08.2021, 13:47

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В период диеты от сахара можно отказаться, но тогда лучше не частить с напитками.

Будучи одержимыми идеей похудения, многие перестали добавлять сахар в чай и кофе. Однако диетологи считают, что это может пойти только во вред процессу, пишет lenta.ua.

Согласно последним исследованиям медиков, ложка сахара в чае или кофе не вредит похудению, поддержанию веса и здоровому образу жизни. А вовсе наоборот. Кофе содержит кофеин, а чай – теин, что ускоряет метаболизм и работу мозга. Силы для работы мозга организм берет из глюкозы и углеводов, а именно – сахара. Если не дать организму сахара вместе с повышенной дозой кофеина или теина, это может привести к тревожности, чувству голода и замедлению обмена веществ.

В человеческой крови находится не так много сахара, его запасы необходимо пополнять. Разумеется. правильнее делать это не с помощью конфет и пирожных, а здоровой пищей: фруктами, овощами, изделиями из муки грубого помола.

А вот при употреблении тонизирующих напитков лучше добавить к ним чистого сахара. В период диеты от сахара можно и отказаться, но тогда лучше не частить с чаем и кофе.

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