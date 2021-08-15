закрыть
15 августа 2021, воскресенье, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стал известен глава временного правительства Афганистана

  • 15.08.2021, 14:26
  • 6,732
Стал известен глава временного правительства Афганистана

Он был одним из министров при прежней власти.

Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране, передает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

О том, что экс-глава возглавит временное правительство, также пишет Khaama Press.

15 августа террористическое движение «Талибан» объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Талибы зашли в Кабул, после чего делегация движения начала в президентском дворце переговоры о передаче власти. По данным источников Al Arabiya, президент Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина