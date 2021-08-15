Стал известен глава временного правительства Афганистана
- 15.08.2021, 14:26
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Он был одним из министров при прежней власти.
Бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране, передает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.
О том, что экс-глава возглавит временное правительство, также пишет Khaama Press.
15 августа террористическое движение «Талибан» объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Талибы зашли в Кабул, после чего делегация движения начала в президентском дворце переговоры о передаче власти. По данным источников Al Arabiya, президент Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост.