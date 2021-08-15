«Угроза России будет возрастать»: в Кремле паникуют из-за смены власти в Афганистане 14 15.08.2021, 15:00

22,292

Настроения российских властей озвучил спикер Совета Федерации.

Независимо от договоренностей ИГ с "Талибаном" после захвата Афганистана угроза России и ее азиатским союзникам будет возрастать. Такое мнение выразил в воскресенье вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает ТАСС.

"Уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, "причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства", которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии.

Как напомнил сенатор, существуют заверения талибов в том, что они не собираются нападать на страны Центральной Азии, о чем они говорили, в частности, на пресс-конференции в Москве 8 июля. "Вопрос даже не в том, можно ли им верить. Талибан - это в принципе пуштунское националистическое движение, задачи которого по большому счету ограничиваются территорией Афганистана - в отличие от того же ИГИЛ, о противостоянии которому заявляют сами талибы", - отметил Косачев.

Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам, есть вероятность возникновения там новой базы международного терроризма, добавил вице-спикер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».