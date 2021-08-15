В Ирландии нашли загадочного деревянного идола возрастом 1600 лет 15.08.2021, 15:27

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Он находился на протяжении долгого времени в одном из болот графства Роскоммон.

Специалисты на территории Ирландии проводили раскопки и обнаружили идола, изготовленного из дерева, который принадлежал язычникам. Его возраст составляет примерно 1600 лет, а находился он на протяжении долгого времени в одном из болот графства Роскоммон.

Об этом сообщает Irish Examiner (перевод — planetanovosti.com).

Артефакт осторожно достали из болота, чтобы не повредить. Сделали этого уникального идола еще в железном веке. Для него использовали расщепленный ствол дуба. Также была изготовлена голова, которая по своей форме немного напоминала человеческую. Также вдоль всего тела присутствовало несколько горизонтальных насечек. На территории Ирландии ранее было обнаружено всего десять подобных идолов. Новый артефакт достигает в высоту 2,5 метра и на сегодня считается самым крупным среди своих «собратьев».

Исследованием резьбы занимались специалисты из Archaeological Management Solutions. Ив Кэмпбелл рассказал о том, что идола изготовили примерно за 100 лет или чуть больше до того, как в Ирландию прибыл святой Патрик. Скорее всего, таким образом люди изображали одно из древних языческих божеств.

Археологи неоднократно находили идолов из дерева по территории всей Северной Европы, где благодаря болотистой местности можно без проблем хранить старинную древесину. На сегодняшний день артефакт перевезли в университетский колледж Дублина. Там его подготовят к дальнейшей отправке в Национальный музей. Копия древнего идола также будет установлена в центре Раткроган.

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