Воздух прогреется до +32: погода на понедельник в Беларуси
- 15.08.2021, 15:44
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Стало известно, какой будет погода в начале третьей недели августа.
16 августа будет очень жарко – до +32 градусов, однако далеко не везде. Подробный прогноз появился на сайте pogoda.by.
Жаркая погода 16 августа прогнозируется на большей части Гомельщины и Могилевщины. Днем в этих областях температурные экстремумы достигнут +30…+32 тепла.
Хотя в среднем этот день будет облачным с прояснениями, местами прогнозируются непродолжительные дожди и даже грозы. И если на юго-востоке республики будет жарко, то в северо-западных и западных районах будет даже и прохладно +22…+23 тепла. В ночные часы около +11…+18 градусов.