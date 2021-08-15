Воздух прогреется до +32: погода на понедельник в Беларуси 15.08.2021, 15:44

1,950

Стало известно, какой будет погода в начале третьей недели августа.

16 августа будет очень жарко – до +32 градусов, однако далеко не везде. Подробный прогноз появился на сайте pogoda.by.

Жаркая погода 16 августа прогнозируется на большей части Гомельщины и Могилевщины. Днем в этих областях температурные экстремумы достигнут +30…+32 тепла.

Хотя в среднем этот день будет облачным с прояснениями, местами прогнозируются непродолжительные дожди и даже грозы. И если на юго-востоке республики будет жарко, то в северо-западных и западных районах будет даже и прохладно +22…+23 тепла. В ночные часы около +11…+18 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».