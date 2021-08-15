Названы побочные эффекты белорусской вакцины от коронавируса 6 15.08.2021, 16:23

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Побочные эффекты озвучил глава РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Беларуси.

В интервью информагентству БелТА глава РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Беларуси рассказал подробнее о белорусской вакцине против коронавируса.

Так, по словам Владимира Горбунова, предполагается, что белорусская вакцина от COVID-19 будет переноситься достаточно легко. Горбунов заметил, что все инактивированные вакцины «переносятся неплохо», в отличие от другого типа вакцин - аттенуированных.

- Хуже организмом переносятся живые, или аттенуированные, вакцины, которые изготовляются на основе ослабленных штаммов микроорганизма, - пояснил эксперт.

Кроме того, по мнению директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, при введении белорусской вакцины против «ковида» не исключено проявление побочных эффектов.

- Побочные эффекты не исключены, - предупредил он и перечислил. - Могут быть аллергические реакции, какие-то неспецифические симптомы: утомляемость, слабость и другие. Однако подавляющему числу людей инактивированные вакцины подходят без проблем.

Кроме того, Горбунов подчеркнул, что разрабатываемый белорусский препарат - это инактивированная цельновирионная вакцина. А ее преимущество от других вакцин в том, что в ней содержится почти весь спектр антигенов вируса. Он добавил, что данный тип вакцин известен человечеству уже многие десятки лет.

- Между тем самой эффективной считается живая вакцина, в основе которой лежит ослабленный микроорганизм, - заметил глава РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Однако, подытожив, он объяснил, что в разработке белорусской вакцины против коронавируса было принято решение «пойти по пути известной технологии». И вот почему.

- В нынешних условиях нет времени заниматься с нуля разработкой более серьезных технологий. А эту вакцину можно получить достаточно быстро, причем с высокой надежностью и эффективностью, - заключил Горбунов.

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