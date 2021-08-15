Президент Афганистана улетел в Таджикистан

Президент Афганистана улетел в Таджикистан14
- 15.08.2021, 16:36
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«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.
Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из Кабула в Таджикистан. Об этом сообщил информагентству «Азия-Плюс» чиновник в правительстве Саджад Нуристани.
Чиновник рассказал, что Гани вылетит в третью страну после прибытия в Таджикистан. Конечный пункт не уточняется. По словам Нуристани, президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
Ранее было объявлено, что Гани сложит с себя президентские полномочия после переговоров с представителями радикального движения «Талибан» в президентском дворце в Кабуле. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа.
«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.