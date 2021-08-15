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Ученые открыли два новых вида гигантских динозавров

  • 15.08.2021, 17:05
Ученые открыли два новых вида гигантских динозавров
иллюстрационное Фото

Новые виды обнаружены на северо-востоке Китая.

Ученые подтвердили обнаружение двух ранее неизвестных видов динозавров на северо-востоке Китая. Как сообщает CNN, это одни из первых позвоночных, обнаруженных в этом регионе.

Новые виды назвали Silutitan sinensis от мандаринского silu, что означает «Шелковый путь», и Hamititan xinjiangensis – отсылка к региону, в котором он был найден. Оба названия включают в себя греческое «титан», что указывает на их размеры.

Длина первого динозавра достигала 20 метров, а второго – 17. Это делает их почти такими же большими, как синие киты, длина тела которых варьируется от 23 до 30 метров, в зависимости от полушария, в котором они обитают.

Динозавры обитали на Земле 120-130 миллионов лет назад. Они принадлежали к семейству зауропод – огромных травоядных динозавров, известных благодаря своим невероятно длинным шеям. Они были одними из крупнейших животных, которые когда-либо ходили по Земле.

Кроме того, ученым удалось найти останки и третьего динозавра. Но он принадлежал не к новому виду, а к зауроподам Somphospondyli. Которые жили в этом регионе с конца юрского до начала мелового периода.

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