Виктор Бабарико: У нашей страны есть шанс стать европейской державой
- 15.08.2021, 17:22
Политик призвал белорусов не останавливаться и идти вперед.
Экс-банкир Виктор Бабарико, собравший почти полмиллиона подписей для выдвижения в кандидаты в президенты, отбывает свой 14-летний срок в Новополоцкой ИК №1.
Телеграм-канал Виктора Бабарико публикует отрывок из письма, которое он написал одной из подписчиц. Вот о чем пишет Виктор Бабарико:
«Пока остаются такие люди, как вы, у нашей страны есть шанс стать тем, что она заслуживает: европейской державой с разделяемыми со всеми цивилизованными странами ценностями. Поэтому получая такие весточки, я чувствую себя лучше и настроение сразу же поднимается. Не останавливайтесь! Идите вперед!»