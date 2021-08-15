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В Несвиже прошел фестиваль исторической реконструкции

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  • 15.08.2021, 18:12
  • 5,904
В Несвиже прошел фестиваль исторической реконструкции
Фото: Юлия Хвощ

Пять тысяч человек, всадники и бои на саблях.

Фестиваль исторической реконстукции, культуры и музыки «Несвижская фортеция» впервые прошел под стенами Несвижского замка 14-15 августа, передает kp.by.

Фестиваль объединил в себе разные исторические эпохи – от средневековья до XIX века – и собрал огромное количество гостей и туристов, а для жителей города стал настоящим праздником. На территории Английского парка в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» прошли показательные выступления рыцарей и всадников. Тут же расположился и город мастеров – каждый желающий мог на время стать кузнецом или гончаром, а также примерить шляхетские костюмы.

Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
Фото: Юлия Хвощ
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