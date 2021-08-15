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В БАТЭ вспышка коронавируса?

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  • 15.08.2021, 18:19
  • 7,824
В БАТЭ вспышка коронавируса?
Виталий Жуковский
Фото: fcisloch.by

Главный тренер футбольного клуба сообщил о «некотором заболевании» в команде.

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский пропустит матч 19-го тура против "Минска" из-за болезни.

– Сегодня меня не будет на игре. К сожалению, у нас пошло в клубе некоторое заболевание. Некоторые футболисты тоже не будут сегодня участвовать в игре. В том числе главный тренер. Мы очень хотим, чтобы вы нас сегодня поддержали в трудную минуту. Мы давно не были на нашей "Борисов-Арене". Соскучились по своим болельщикам. Хотим, чтобы мы были сегодня единой командой и сделали все возможное для достижения положительного результата. Вперед, БАТЭ! — сказал главком борисовчан в своем инстаграме.

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