Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта 7 15.08.2021, 19:01

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Среди них уличные танцы.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимпиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МОК.

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:

брейкданс;

серфинг;

скалолазание;

скейтбординг.

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