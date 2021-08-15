Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта

Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта7
- 15.08.2021, 19:01
- 4,164
Среди них уличные танцы.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимпиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг.
Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МОК.
Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.
Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:
брейкданс;
серфинг;
скалолазание;
скейтбординг.