Блинкен назвал цель США в Афганистане на фоне захвата страны талибами 18 15.08.2021, 19:15

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Госсекретарь заявил, что сохранение военного присутствия в Афганистане не отвечает национальным интересам США.

США находились в Афганистане только ради борьбы с терроризмом, и Белый дом успешно добился своих целей. Если бы американские войска оставались в стране и дальше, это привело бы только к большему кровопролитию и войне с «Талибаном». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN, передает РБК.

«Если бы президент [США Джо Байден] решил сохранить присутствие в Афганистане после 1 мая, нападения на наши силы возобновились бы. Наступление, которое вы видите по всей стране, началось бы и мы бы вернулись к войне с «Талибаном», — указал он.

Госсекретарь отметил, что стратегические соперники Соединенных Штатов больше всего хотели бы, чтобы американцы остались в Афганистане еще на пять—десять лет. Однако, пояснил он, сохранение военного присутствия США в Афганистане не отвечает национальным интересам страны.

Блинкен также признал, что наступление талибов в Афганистане оказалось более быстрым, чем ожидал Вашингтон. Госсекретарь указал, что США вложили миллиарды долларов в афганские силы безопасности, чтобы у страны появились современные вооруженные силы. Однако правительственные войска все же не смогли сдержать натиск боевиков.

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