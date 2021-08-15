Алгоритм 1 Дмитрий Быков

15.08.2021, 20:14

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Фото: Delfi

Чтоб только не пришли американцы — народность, нелюбимая в РФ.

1.

Вот горный край в разрывах и крови.

Но не зови меня, о не зови —

Ведь я приду, ворвусь, как попаданцы,

Попавши под обстрел и обгорев,

Чтоб только не вошли американцы

(Народ, не уважаемый в РФ).

Займу твои ущелья, города…

Но я уйду. Я ухожу всегда:

Ведь есть еще и Ливия, и Сирия —

С запасом нефти, с флагом при звезде…

Я не сказал бы, что они красивее,

Но просто я обязан быть везде,

Чтоб всюду зажигать протуберанцы,

И сеять страх, и оживлять рельеф…

И вот тогда придут американцы —

Народ, не уважаемый в РФ.

Они поддержат Северный альянс

И установят временный баланс,

Чтоб несколько расслабился народец.

Раскинется их шумный шарабан,

Потом уйдут. Они всегда уходят.

И вот тогда приходит «Талибан» —

У нас в РФ, конечно, запрещенный

За терроризм и всяческую жесть,

Но веру уважает мир крещеный,

А вера у талибов точно есть.

И вот тогда приходит «Талибан»,

Как с острова бежавший Калибан,

Дух людоедства, крепнущий в развале,

Дух-каннибал, бессмертная грызня…

Вот что бывает там, где нас позвали.

Проклятый край, о не зови меня!

2.

И ты, моя подруга визави,

О не зови меня, о не зови —

Ведь я взойду, как капитан на шканцы,

И облеплю тебя, как клей БФ,

Чтоб только не пришли американцы —

Народность, нелюбимая в РФ.

Ты свыкнешься со мной не без труда,

Но я уйду. Я ухожу всегда —

Ведь есть еще и Лидия, и Сильвия,

Манящие, как парус на воде.

Я не сказал бы, что они красивее,

Но просто я обязан быть везде.

И вот тогда придут американцы —

Народ, не уважаемый в РФ, —

И грязные свои станцуют танцы,

От похоти пиндосской озверев.

С дежурною улыбкой на губе

Они подбросят долларов тебе,

Но им плевать на нравы наших родин,

Их шаг всегда устои колебал.

Они уйдут. Они всегда уходят,

И вот тогда вернется «Талибан» —

Дух дикости, сперва порабощенный,

Но вырвавшийся вдруг из-под полы

(У нас в РФ, конечно, запрещенный —

Но нам пассионарии милы).

И вот тогда вернется «Талибан»,

Который струны мира колебал,

Родной, как дикость, близкий до предела,

Дородовою памятью маня,

И ты поймешь, что этого хотела,

Лишь этого!

О не зови меня!

3.

…Всесильный Бог творенья и любви,

О не зови меня, о не зови —

Ведь я приду, посланник мокрых станций,

Дождливых изб в разрозненном строю, —

Чтоб только не пришли американцы,

И принесу утопию свою.

Да, я приду под грохот барабана,

Улегшиеся страсти разогрев, —

А дальше только шаг до «Талибана»

(Покуда запрещенного в РФ).

Решение неведомых инстанций,

Что высшей волей спущено рабам:

Уходим мы — придут американцы,

Уйдут они — приходит «Талибан»,

В РФ пока, конечно, запрещенный,

Но голову поднявший там и тут:

Клянусь моей Отчизной просвещенной,

Его цветы повсюду расцветут.

Он движется на нас, как астероид,

Меж строчек проступает, как петит,

Прорвется изнутри — и нас накроет,

И нам его никто не запретит.

Дмитрий Быков, «Новая газета»

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