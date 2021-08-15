Алгоритм1
- Дмитрий Быков
- 15.08.2021, 20:14
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Чтоб только не пришли американцы — народность, нелюбимая в РФ.
1.
Вот горный край в разрывах и крови.
Но не зови меня, о не зови —
Ведь я приду, ворвусь, как попаданцы,
Попавши под обстрел и обгорев,
Чтоб только не вошли американцы
(Народ, не уважаемый в РФ).
Займу твои ущелья, города…
Но я уйду. Я ухожу всегда:
Ведь есть еще и Ливия, и Сирия —
С запасом нефти, с флагом при звезде…
Я не сказал бы, что они красивее,
Но просто я обязан быть везде,
Чтоб всюду зажигать протуберанцы,
И сеять страх, и оживлять рельеф…
И вот тогда придут американцы —
Народ, не уважаемый в РФ.
Они поддержат Северный альянс
И установят временный баланс,
Чтоб несколько расслабился народец.
Раскинется их шумный шарабан,
Потом уйдут. Они всегда уходят.
И вот тогда приходит «Талибан» —
У нас в РФ, конечно, запрещенный
За терроризм и всяческую жесть,
Но веру уважает мир крещеный,
А вера у талибов точно есть.
И вот тогда приходит «Талибан»,
Как с острова бежавший Калибан,
Дух людоедства, крепнущий в развале,
Дух-каннибал, бессмертная грызня…
Вот что бывает там, где нас позвали.
Проклятый край, о не зови меня!
2.
И ты, моя подруга визави,
О не зови меня, о не зови —
Ведь я взойду, как капитан на шканцы,
И облеплю тебя, как клей БФ,
Чтоб только не пришли американцы —
Народность, нелюбимая в РФ.
Ты свыкнешься со мной не без труда,
Но я уйду. Я ухожу всегда —
Ведь есть еще и Лидия, и Сильвия,
Манящие, как парус на воде.
Я не сказал бы, что они красивее,
Но просто я обязан быть везде.
И вот тогда придут американцы —
Народ, не уважаемый в РФ, —
И грязные свои станцуют танцы,
От похоти пиндосской озверев.
С дежурною улыбкой на губе
Они подбросят долларов тебе,
Но им плевать на нравы наших родин,
Их шаг всегда устои колебал.
Они уйдут. Они всегда уходят,
И вот тогда вернется «Талибан» —
Дух дикости, сперва порабощенный,
Но вырвавшийся вдруг из-под полы
(У нас в РФ, конечно, запрещенный —
Но нам пассионарии милы).
И вот тогда вернется «Талибан»,
Который струны мира колебал,
Родной, как дикость, близкий до предела,
Дородовою памятью маня,
И ты поймешь, что этого хотела,
Лишь этого!
О не зови меня!
3.
…Всесильный Бог творенья и любви,
О не зови меня, о не зови —
Ведь я приду, посланник мокрых станций,
Дождливых изб в разрозненном строю, —
Чтоб только не пришли американцы,
И принесу утопию свою.
Да, я приду под грохот барабана,
Улегшиеся страсти разогрев, —
А дальше только шаг до «Талибана»
(Покуда запрещенного в РФ).
Решение неведомых инстанций,
Что высшей волей спущено рабам:
Уходим мы — придут американцы,
Уйдут они — приходит «Талибан»,
В РФ пока, конечно, запрещенный,
Но голову поднявший там и тут:
Клянусь моей Отчизной просвещенной,
Его цветы повсюду расцветут.
Он движется на нас, как астероид,
Меж строчек проступает, как петит,
Прорвется изнутри — и нас накроет,
И нам его никто не запретит.
Дмитрий Быков, «Новая газета»