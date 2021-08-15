В Беларусь пришлют миллион китайских вакцин 8 15.08.2021, 20:17

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Китайские вакцины должны появиться в стране в августе.

Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе, сообщил главный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ, передает nashaniva.com.

Он уточнил, что речь идет о миллионе доз вакцины «Синофарм», которая ранее поступила в страну по гуманитарной помощи.

Отвечая на вопрос, будет ли в Беларуси многообразие вакцин, чтобы каждый белорус смог выбрать ту, которой больше доверяет, замминистра отметил: «Мы будем в будущем рассчитывать на это, потому что пожелания белорусов есть. Будем рассматривать доставку вакцин и других производителей», — сказал он. Впрочем, определенные коррективы вносят вопросы качества, цены, условий хранения препаратов.

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