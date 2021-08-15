У четверых детей в «Лесной поляне» подтвердился индийский штамм COVID-19 1 15.08.2021, 21:03

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иллюстрационное Фото: forumdaily.com

В оздоровительном центре «Лесная поляна» коронавирус выявили 12 августа.

У четверых детей в детском реабилитационно-восстановительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью определен индийский штамм. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

«Мы уже выявляем меньшее количество детей с коронавирусной новой инфекцией. Поэтому могу сказать, что взята ситуация под контроль. Единственное, чтобы нам сегодня с учетом всех профилактических мероприятий выйти достойно из этой ситуации. Ситуация действительно спокойная и стабильная», — уверил он.

Напомним, о том, что в оздоровительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью выявлен коронавирус, сообщалось 12 августа. Было установлено, что коронавирус завезли дети. Первые случаи зарегистрировали через 7 дней после заезда. Врачи подозревали, что вспышку вызвал индийский штамм.

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