Талибы анонсировали возрождение Исламского Эмирата Афганистан 11 15.08.2021, 21:15

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Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.

Боевики радикального движения «Талибан» заявили, что в ближайшее время объявят из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя движения.

Именно так называлось государство, существовавшее с 1996 по 2001 год и контролировавшее большую часть Афганистана.

Ранее сообщалось, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле после того, как президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, откуда направится в третью страну — конечный пункт не уточняется.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

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