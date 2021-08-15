Лукашенковский генерал рассказал, как боролся с БЧБ-шариками 2 15.08.2021, 21:39

1,736

Игорь Голуб

Командующий ВВС поведал о «предотвращении трех провокаций» в воздушном пространстве Беларуси.

В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три «провокации», сообщил командующий ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Голуб в эфире пропагандистского телеканала СТВ, передает nashaniva.com.

По его словам, первой спланированной «провокацией» была акция с БЧБ-шариками. Генерал рассказал, как с ней боролся.

«Мы прекрасно видели, как она собирается выполняться, как развивалась ситуация в воздухе. Я в это время находился на центральном командном пункте и наблюдал обстановку в воздухе. Шарики — это был уже акт отчаяния от того, что они не смогли сделать то, что планировали», — отметил военный начальник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».