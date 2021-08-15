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Президент Афганистана объяснил свою отставку

  • 15.08.2021, 21:50
Президент Афганистана объяснил свою отставку
Ашраф Гани

Ашраф Гани выступил с заявлением.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем Facebook-аккаунте заявил, что ушел в отставку, чтобы не допустить кровопролития. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, талибы готовили атаку. Чтобы избежать жертв, Гани принял решение покинуть пост главы государства. Он также отметил, что боевикам удалось выиграть суд оружием, однако они не смогли покорить сердца соотечественников. Он добавил, что с этого момента «Талибан» несет ответственность за «честь, собственность и самосохранение» афганского народа.

Ранее талибы заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти.

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