БОР: Готовимся к решающей схватке ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «БЕЛОРУССКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОЧИХ» (БОР)

15.08.2021, 22:10

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Мы увидели, что мы народ.

В августе 2020 года началась наша революция и сегодня хочется взглянуть на ее результаты и оценить расстановку сил.

Самый главный результат - мы увидели, что мы - НАРОД! Не население численностью 9,5 млн. человек, а именно народ!

Мы убедились, что режим не желает и не способен договариваться и не понимает никакого другого языка, кроме силы.

После года жёсткого противостояния, фашистская хунта оказалась, практически, в осажденной крепости. Да, пока эта крепость доминирует над всей остальной территорией нашей страны и опьяневшие от крови и безнаказанности шакалы Синепалого совершают ежедневные разрушительные рейды по нашим домам.

Там, за этими хорошо охраняемыми стенами, в крепости еще есть некоторые запасы еды и боеприпасов, но их становится все меньше с каждым днём. Внешний периметр все тщательней перекрывается международными санкциями. Остается, правда, еще один ручеек моральной и финансовой поддержки со стороны восточного “брата” и некоторое количество крысиных нор и ходов, через которые главари хунты ещё ухитряются получать черный нал для кормления своей шакальей своры.

Кроме того, мы сами своим, пусть и не очень производительным, ежедневным трудом кормим всю эту шушару!

Наша задача сейчас ещё больше сплотиться, осознать нашу силу и подготовиться к решающей схватке!

Зарубежным диаспорам необходимо продолжать и наращивать усилия по дальнейшей герметизации внешнего контура осажденной крепости.

А мы, в свою очередь, должны обескровить хунту изнутри.

Для этого надо:

- забрать ВСЕ накопления из банков,

- бойкотировать все прикорытные бизнесы,

- сделать необходимые запасы и на месяц ОСТАНОВИТЬ страну, уйти в отпуск всем вместе!

И тогда шакалы в осажденной крепости сами порвут своего фюрера на тряпки и станут грызть друг друга!

Так, что выбора у нас нет, кроме всеобщей бессрочной ЗАБАСТОВКИ!

Мы это сделаем! Стачке быть!

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «БЕЛОРУССКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОЧИХ» (БОР)

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