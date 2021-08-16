Талибы заявили о нежелании принимать власть от президента Афганистана 1 16.08.2021, 7:37

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Стороны конфликта рассматривают разные варианты мирной передачи власти талибам от других лидеров.

Группировка «Талибан» отказалась принимать власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщают «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в президентском дворце.

Собеседники указали, что стороны конфликта рассматривают разные варианты мирной передачи власти талибам от других лидеров — в том числе от экс-президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

Сам Гани покинул страну 15 августа.

Британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленных лидеров «Талибана» сообщила, что боевики претендуют на абсолютную власть в стране.

«Мы сражались не для того, чтобы делиться с кем-либо властью», — сказал собеседник издания.

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