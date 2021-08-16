закрыть
16 августа 2021, понедельник, 8:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Талибы заявили о нежелании принимать власть от президента Афганистана

1
  • 16.08.2021, 7:37
  • 2,670
Талибы заявили о нежелании принимать власть от президента Афганистана

Стороны конфликта рассматривают разные варианты мирной передачи власти талибам от других лидеров.

Группировка «Талибан» отказалась принимать власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщают «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в президентском дворце.

Собеседники указали, что стороны конфликта рассматривают разные варианты мирной передачи власти талибам от других лидеров — в том числе от экс-президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

Сам Гани покинул страну 15 августа.

Британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленных лидеров «Талибана» сообщила, что боевики претендуют на абсолютную власть в стране.

«Мы сражались не для того, чтобы делиться с кем-либо властью», — сказал собеседник издания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина