Белорусский хоккеист подписал контракт новичка с клубом НХЛ 16.08.2021, 8:12

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Фото: ФХБ

Хоккеист был выбран «Виннипегом» в третьем раунде драфта.

Белорусский защитник Дмитрий Кузьмин подписал контракт 3-летний контракт новичка с «Виннипегом», передает «Трибуна».

Хоккеист был выбран «Виннипегом» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 82-м номером.

В прошлом сезоне 18-летний защитник выступал за «Динамо-Молодечно». За команду он набрал 12 (3+9) баллов в 46 матчах регулярного чемпионата и 4 (3+1) очка в шести встречах Кубка президента. Также он помог «Минским зубрам» в плей-офф Высшей лиги: 5 (1+4) очков в семи встречах. На юниорском чемпионате мира-2021 Кузьмин набрал 5 (1+4) баллов в пяти матчах.

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