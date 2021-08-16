Мнение: В наших силах полностью остановить луканомику 16.08.2021, 8:31

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Фото: REUTERS

Провал хунты неизбежен, а в наших силах приблизить этот момент.

– Белорусы сейчас как-никогда солидарны — мы жаждем справедливости и хотим жить в свободной стране и сами строить свое будущее, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Главное сейчас — объединяться. Мы не утратили волю к борьбе до победы. За этот год белорусы выросли как личности — мы сами пришли к самоорганизации, вместе сделали болезненные уколы фашистам и полностью готовы дать достойный отпор хунте и вернуть наше право на свободу. Сейчас нашим навыкам конспирации могут позавидовать многие спец. службы мира, а про нашу историю солидарности напишут ещё не одну книгу.

Мы имеем право на борьбу и продолжаем бороться! Имеем право говорить правду и продолжим срывать маски. В наших силах полностью остановить луканомику и быстро распрощаться с плешивым и шайкой — так давайте же сделаем это.

Продолжаем агитацию, продолжаем акции и напоминаем всем нашим друзьям, соседям, близким — наша воля к победе с нами, а значит, всё получится довести до конца. У лживых прихвостней, которые боятся даже друг друга, нет ни единого шанса — им осталось только трястись от страха и ждать своего конца. Общенациональная забастовка для нас станет красивой итоговой чертой. В наших силах эту черту провести.

Представьте себе на секунду, как будет выглядеть ваш город, когда он полностью избавится от фашизма. Представьте счастливые, полные радости лица. Провал хунты неизбежен, а в наших силах приблизить этот момент.

Беларусь будет свободной! Стачке быть!

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