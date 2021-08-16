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Украинский самолет забрал из Кабула граждан Беларуси

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  • 16.08.2021, 8:37
  • 12,340
Украинский самолет забрал из Кабула граждан Беларуси
иллюстрационное фото

Об этом сообщил глава МИД Украины.

Украина из Кабула эвакуировала своих граждан и граждан еще четырех государств. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter в ночь на 16 августа.

"Украинский самолет, который находился в Афганистане, унес из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что всего эвакуировали около 80 человек, в том числе восемь украинцев. Ранее он сообщал, что из Кабула забрали более 30 граждан Украины.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", – написал президент Украины.

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