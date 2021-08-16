Год назад прошли самые массовые акции протеста в истории Беларуси

Год назад прошли самые массовые акции протеста в истории Беларуси2
- 16.08.2021, 8:52
- 3,950
В Минске на улицы вышли от от 200 до 500 тысяч человек.
На 8-й день после президентских выборов-2020 в Беларуси продолжились протесты. В прошлом году массовые акции 16 августа прошли не только в столице, но и в абсолютном большинстве белорусских городов. В столице прошел самый массовый за всю новейшую историю митинг — общегражданский марш за свободу. В нем приняли участие, по разным подсчетам, от 200 до 500 тысяч человек. «Белсат» вспоминает, как это было.
Минск
Брест
Гродно
Могилев
Витебск