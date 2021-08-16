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На Партизанском проспекте в Минске легковушка влетела в столб и загорелась

  • 16.08.2021, 9:09
  • 3,994
На Партизанском проспекте в Минске легковушка влетела в столб и загорелась

Прохожий доставал мужчину из огня.

Ночью 16 августа на Партизанском проспекте автомобиль влетел в столб и буквально сразу загорелся. О происшествии Zerkalo.io сообщили читатели.

По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в осветительный столб. За две минуты иномарку объяло пламя.

«Какой-то мужчина буквально из огня достал мужчину из горящей машины. Через 6 минут после аварии приехали 2 пожарные, потом милиция и машина скорой», — сообщили очевидцы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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