Летчики из Канады сообщили о «ярко-зеленом НЛО» 3 16.08.2021, 9:14

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фото: getty images

Что это было?

Пилоты двух разных самолетов — военного и коммерческого — сообщили, что видели загадочный зеленый НЛО, в облаках над заливом Святого Лаврентия на атлантическом побережье Канады, передает «Новое время».

Согласно отчету, опубликованному в середине августа в базе данных об авиационных происшествиях правительства Канады, в обоих рейсах 30 июля был замечен «ярко-зеленый летающий объект», который «полетел в облако, а затем исчез».

фото: getty images

В сообщении отмечается, что объект не повлиял на работу обоих рейсов.

Одним из самолетов, сообщивших о обнаружении, был канадский военный самолет, летевший с базы в Онтарио в Кельн, Германия. Пассажирским рейсом был самолет KLM Royal Dutch Airlines, летевший из Бостона в Амстердам. Штеффан Уоткинс, исследователь авиации и судоходства, изучил данные двух рейсов и увидел, что военный самолет поднялся на высоту 300 метров во время наблюдения — возможно, чтобы избежать объекта или, наоборот, «ближе познакомиться» с ним.

Есть шанс, что НЛО мог быть метеором, летящим по небу.

«Да, я знаю, что наблюдение НЛО должно было произойти на ранней стадии метеорного потока Персеиды, но не убивайте надежду», — добавил Уоткинс.

При этом в отчете канадской авиации инцидент был отмечен универсальным ярлыком «метеорологический зонд, метеор, ракета, НЛО», что не исключает, по сути, ни одного возможного виновника.

В отличие от министерства обороны США, министерство национальной обороны Канады не отслеживает наблюдения НЛО, сообщил представитель министерства. Тем не менее, к северу от границы США нет недостатка в энтузиастах из числа гражданского населения

К примеру, в декабре 2019 года частный коллекционер подарил Университету Манитобы в Виннипеге более 30 000 документов, связанных с НЛО, в том числе множество документов об инциденте близ курортного поселка Фалкон-Лейк в Канаде 20 мая 1967 года, самом известном случае НЛО в Канаде.

Между тем, в июне 2021 года Пентагон публично опубликовал долгожданный отчет о более чем 140 задокументированных наблюдениях НЛО пилотами ВМС США.

В отчете сделан вывод, что «большинство UAP (неопознанных воздушных явлений), вероятно, действительно представляют собой физические объекты», хотя нет никаких доказательств того, что инопланетные посетители стоят за какими-либо инцидентами.

Конечно, это всего лишь несекретная версия отчета на девяти страницах. Некоторые из «самых пикантных деталей» отчета скрыты в секретном приложении, которое публика никогда не увидит.

Кроме того, это не первый случай, когда военные на официальном уровне признают, что изучают НЛО. Первый подобный случай произошел в 1966 году, когда ВМС США профинансировали двухлетнее изучение НЛО в Университете Колорадо, которое возглавил физик Эдвард Кондон.

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