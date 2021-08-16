В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты

В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты6
- 16.08.2021, 9:27
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Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.
В Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Al Arabiya.
#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.
В самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian.
"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", - сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.
Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021