В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты 6 16.08.2021, 9:27

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Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.

В Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Al Arabiya.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.

В самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian.

"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", - сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

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