Андрей Суздальцев: Денег Минск от Москвы не получит 5 16.08.2021, 9:39

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Андрей Суздальцев

Синепалый переторговался и завел ситуацию в тупик.

Денег Минск от Москвы не получит. Об этом на сайте politoboz.com пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

– В августе 2021 года наступил четвертый и видимо уже заключительный этап блуждания Беларуси по конституционному «коридору». Формально, вопросов к А. Лукашенко со стороны Москвы быть не может – новая Конституция есть. Другое дело, что новый основной закон создает в Беларуси монархию, то есть А. Лукашенко в любом случае у власти остается. Тогда как быть с транзитом? Игра вступила в драматическую часть.

На самом деле А. Лукашенко ждал, что ему удастся «проскочить» и, возглавив президиум Всебелорусского собрания, он станет недосягаем ни для белорусского народа, ни для России. Однако, чувствуя, что Москва такую монархическую Конституцию (сейчас) не примет, А. Лукашенко прямо на своей пресс-конференции 9 августа 2021 года, текст вернул на «доработку». Минску надо потянуть время, новая Конституция должна «дозреть» до стадии торга с Москвой, но деньги нужны сейчас и срочно.

Тогда А. Лукашенко прямо во время пресс-конференции сыграл, как опытный карточный шулер. Сбросив со «стола» Конституцию, А. Лукашенко выбросил главный «козырь»: он уйдет со своего поста «очень скоро»! Это было повторено два раза и стало информационной сенсацией. Получается, что формально А. Лукашенко «выставил на торги» свою власть. Неужели Москва не клюнет?

Москва не клюнет, так как игра с шулером смысла не имеет. Понятно, что никогда А. Лукашенко по собственной воле от власти не уйдет. Он может уйти с поста президента, чтобы согласно новой Конституции передвинуться на монархический и несменяемый пост председателя ВНС, то есть формально в Беларуси транзит власти будет проведен, но А. Лукашенко останется. Без денег.

В любом случае в очередной раз, мы получили, с одной стороны, подтверждение того, что никакого транзита власти А. Лукашенко проводить не будет, никаких преемников он не выбирает, но с другой стороны - денег Минск от Москвы тоже не получит. Игра не имеет смысла: А. Лукашенко «предлагают» поменять власть на деньги. Но зачем белорусскому руководителю деньги, когда он будет лишен власти? Он не сможет ими распорядиться. В общем, А. Лукашенко переторговался и завел ситуацию в тупик. Это его последний торг…

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