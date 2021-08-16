Тимановская снова бежит: белоруска приняла участие в первых соревнованиях в Польше 5 16.08.2021, 10:05

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Кристина Тимановская

Белорусская бегунья приняла участие в соревнованиях в польском Щецине.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская приняла участие в соревнованиях в польском Щецине – впервые с Олимпиады, откуда ее против воли хотели вывезти в Беларусь, а в итоге эвакуировали в Польшу, передает «Белсат».

Кристина Тимановская рассказала польскому телеканалу TVP Sport, что не тренировалась три недели, а это для спринтеров очень много. Однако 15 августа она пробежала дистанции в 100 и 200 метров.

Она приняла участие в соревнованиях «Мемориал Веслава Маника» в польском городе Щецин. Спонсорство польской компании PKN Orlen позволяет ей продолжить тренажирования и участвовать в соревнованиях – она говорит, это выводит ее в новую жизнь и новый спортивный этап.

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