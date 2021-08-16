Тимановская снова бежит: белоруска приняла участие в первых соревнованиях в Польше

Тимановская снова бежит: белоруска приняла участие в первых соревнованиях в Польше5
- 16.08.2021, 10:05
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Белорусская бегунья приняла участие в соревнованиях в польском Щецине.
Белорусская бегунья Кристина Тимановская приняла участие в соревнованиях в польском Щецине – впервые с Олимпиады, откуда ее против воли хотели вывезти в Беларусь, а в итоге эвакуировали в Польшу, передает «Белсат».
Кристина Тимановская рассказала польскому телеканалу TVP Sport, что не тренировалась три недели, а это для спринтеров очень много. Однако 15 августа она пробежала дистанции в 100 и 200 метров.
Она приняла участие в соревнованиях «Мемориал Веслава Маника» в польском городе Щецин. Спонсорство польской компании PKN Orlen позволяет ей продолжить тренажирования и участвовать в соревнованиях – она говорит, это выводит ее в новую жизнь и новый спортивный этап.