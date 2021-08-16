Афганистан вошел в талибскую реку второй раз Валерий Ширяев

16.08.2021, 10:29

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Кабул пал. Что ожидает афганское общество и его соседей?

Когда мы писали, что правительство Ашрафа Гани доживает последние дни, следовало писать — день. Капитуляция властей наступила почти мгновенно. Скорость, с которой рассыпался построенный с помощью западных советников Афганистан стала неожиданной для всех.

Наши источники называли две даты, к которым из соображений престижа и пропаганды «Талибан» (организация все еще признана в РФ террористической и запрещена) постарается устроить на центральной площади Кабула свой победный парад — к двадцатилетию терактов 11 сентября в США (дата несколько конспирологическая, так как талибы не имели к тем акциям отношения) и 27 сентября, двадцать пятая годовщина захвата столицы и утверждения их власти по всей стране. В тот же день был зверски убит бывший президент Афганистана Наджибулла. Однако, все произошло на месяц раньше.

Ощущение военно-политической катастрофы у всего мира создалось именно потому, что ведущие страны коалиции во всех своих прогнозах не предусматривали такого стремительного развития событий.

Оно ведь не только для журналистов выглядит полной неожиданностью. Еще 8 июля президент Байден уверял журналистов, что талибы не смогут захватить Афганистан. А утром 15 августа пресс-секретарь талибов Сухай Шахин заявил Би-би-си, что «Талибан» потребовал от Ашрафа Гани мирной передачи власти в кратчайшие сроки: бойцы террористических формирований вошли в окруженную ими столицу с трех сторон. Гани с женой Лаурой мытарствует по мусульманскому миру — талибы не хотят брать власть из рук правительства, созданного, как они считают, оккупантами. Для оформления передачи полномочий наскоро создан Высший совет по национальному примирению во главе с бывшими лидерами Хамидом Карзаем и Абдуллой Абдуллой. Через час талибы без сопротивления вошли в Кабул, ради «порядка и избежания хаоса», и к шести часам заняли президентский дворец, где как раз и начались лихорадочные переговоры о деталях процесса передачи власти.

На той памятной пресс-конференции в июле президент Байден отрицал любые параллели с поспешным бегством и эвакуацией посольства из Сайгона в 1975 году. Разумеется, не только российские государственные СМИ, которые обязаны демонстрировать антиамериканизм, но и сами западные журналисты публикуют сегодня два фото — зависший над посольством США в ходе эвакуации двухвинтовой «Чинук» с датами 1975 и 2021. Эта политическая катастрофа ставит перед правительством США, американскими избирателями и руководящими органами НАТО (оккупация Афганистана организована, напомним, также и как операция НАТО) тяжелый вопрос об адекватности органов военного и внешнеполитического анализа самой богатой и могущественной страны мира.

Действительно, ЦРУ и все разведсообщество США стояли в Афганистане двумя ногами. Положение в стране было у всех этих ведомств приоритетом номер один. Денег на покупку агентуры и сбор сведений у них хватает на весь мир. Вся афганская армия и спецслужбы были набиты оперативными сотрудниками, регулярно отправлявшими наверх отчеты.

Какие же доклады делали президенту Байдену о положении в Афганистане, если еще месяц назад он рассчитывал на длительный политический торг с талибами и создание коалиционного правительства, которое учло бы интересы его союзников и национальных меньшинств? Еще 11 августа разведка отводила на захват Кабула три месяца. И ведь эта уверенность проецировалась на позицию союзников, они тоже не ставили вопрос: верны ли вообще все мероприятия, призванные сопровождать процесс вывода и обеспечить стабильность оставшегося с талибами правительства. США ведут активную силовую политику во многих районах Земли, что если и там аналитический аппарат делает такие же фатальные ошибки?

По большей части коалиция в Афганистане демонстрировала флаг. По сравнению с советскими войсками союзники почти не вели активных боевых действий, связанных с поддержанием господства и снабжением провинций, но все же потеряли более 3500 военных. Общие затраты правительство США оценило почти в триллион долларов за все время кампании.

Важнейший вывод для политиков и аналитиков всех стран, который, впрочем, был очевиден уже после вывода 40-й армии: в мире не существует оружия и военных технологий, которые помогут контролировать ситуацию в Афганистане дистанционно. Туда надо зайти ногами.

Еще в 2001 году мы с товарищами наблюдали в репортаже CNN, как военный специалист утвердившегося в Баграме американского контингента с гордостью демонстрировал проходившему обучение афганскому офицеру ноутбук с данными спутниковой разведки online — они изучали линию фронта! Спросите любого нашего ветерана — какая, прости Господи, в Афганистане может быть линия фронта? Сегодня западные военные, потеряв боевых товарищей и ничего не добившись, поняли, что даже огромные деньги и самая изощренная техника сами по себе не решают ничего.

Что касается злорадных комментариев по поводу поражения политики США (порой вплоть до ликования) российских СМИ всех мастей «при государстве», то придется им напомнить — это не День победы над Америкой! Это праздник «Талибан», ИГИЛ и Аль-Каиды, запрещенных в России. Это триумф террора, мы неоднократно писали, что при захвате Афганистана плечом к плечу с талибами стояли боевики, представляющие всю колоду исламского интернационала.

Это горькие события для всех цивилизованных стран. С понедельника все потерпевшие поражение, казалось уже почти разгромленные бойцы джихада начнут вербовать в соцсетях новых боевиков: не все пропало, если удалось «победить» главную страну враждебного мира.

Все спецслужбы Европы должны теперь внимательно переводить и анализировать пятничные проповеди в своих мечетях, духовенство которых давно находится в разработке. В самом же Афганистане, как мы писали следует ожидать возникновения лагерей подготовки боевиков и переноса сюда, в комфортные условия центров террористических организаций под флагом «Талибана».

Обращает на себя внимание демонстративное спокойствие российского посольства . Видимо, там ожидают четкого выполнения всех договоренностей с талибами в Москве. Аналогично ведет себя и Китай, ему нужна твердая власть любой масти, которая обеспечит строительство железных дорог на Пешавар, в обход иранских портов и гарантирует безопасность инвестиций в инфраструктуру нового «Шелкового пути».

Дипломаты нашей страны в ближайшее время должны поставить вопрос об отмене статуса «Талибана» как террористической организации. Иначе как как будет работать посольство в эмирате террора?

Экономические перспективы правительства талибов тоже туманны. Буквально на днях правительство Германии заявило, что о ежегодной помощи Афганистану в размере 450 млн. евро талибы могут не мечтать. А ведь только внешняя помощь, наряду с героиновыми деньгами и огромными суммами валюты, которую оставляли в стране военнослужащие коалиции НАТО и составляли главную основу жизни афганского общества. Можно предположить, что талибы прибегнут к своеобразному шантажу — попытаются резко ограничить производство наркотиков в обмен на крупную финансовую помощь Запада. Но их возможности не очевидны.

Никакого переходного правительства не будет. После такого разгрома нет сил, способных у талибов что-то требовать. Все разговоры об инклюзивном правительстве национального примирения закончатся включением в него подставных, управляемых фигур, призванных продемонстрировать учет интересов различных социальных слоев и других национальностей, помимо пуштунов, под полным контролем «Талибана». Эти марионетки никого не введут в обман.

Если искать исторические аналогии мгновенного распада светского государства в Афганистане, можно обратить внимание на советские карты из школьных атласов по истории «Триумфальное шествие Советской власти» . Это теперь мы понимаем, что беззащитная перед любой бандой власть валялась под ногами, кто ее подобрал, тот и стал триумфатором. Но в течение 70 лет КПСС истово верила, что подданные Российской империи сами так хотели коммунизма, что он наступил почти мгновенно.

В Афганистане, невзирая на все секретные доклады ЦРУ власть, как и Временное правительство в России, оказалась без союзников и минимальной поддержки населения. Началось триумфальное шествие «Талибана». Но история очень непросто устроенного общества Афганистана показывает, что стоящая на силе монархия во все века порождала недовольство провинций и отпадение региональных лидеров (как это было с “Северным альянсом”). Особенно, если у них была поддержка извне. Да,

НАТО вышла из Афганистана, бросив всех союзников и вооружение. Но целый ряд видных военных и политиков в заявлениях последних дней не исключил (в зависимости от развития ситуации) возвращения.

У талибов всего пять лет реального опыта управления государством и весь мир помнит, чем этот опыт закончился. Сумеют ли они создать правительство, которое сбалансирует подлинные интересы всех племен и народов, а также учтет интересы сопредельных государств — покажет время. В этом их шанс на продолжительное существование на политической арене. В противном случае афганцев и их соседей снова ждет то, что идет в советских атласах сразу после «Триумфального шествия» — «Гражданская война и иностранная интервенция».

Валерий Ширяев, «Новая газета»

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